Двое мужчин погибли, надышавшись выхлопными газами автомобиля в Нижегородской области

Нижний Новгород, 1 ноября. Двое жителей Нижегородской области погибли, надышавшись угарным газом. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

По информации ведомства, трагедия произошла в воскресенье в одном из гаражей по улице Зернова города Саров.

«В результате происшествия (в гараже находился автомобиль с работающим двигателем) пострадали три человека», — рассказали в пресс-службе МЧС.

Двое мужчин погибли, одному из пострадавших повезло больше, чем его товарищам.

Ранее ФАН писал о гибели двоих жителей Мордовии из-за неисправного газового оборудования. Супруги умерли в своем доме.