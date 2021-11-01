Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 ноября 11:16
11:15
Политика
Пользователи Twitter в штуку предложили Байдену приехать на следующий саммит G20 на танке
11:14
Наука
Приблизившийся к Земле астероид стал неожиданностью для астрономов
11:12
Экономика
Остановка прокачки газа по трубопроводу «Ямал – Европа» спровоцировала рост цены ресурса
11:12
Происшествия
Владелец взорванной квартиры в Набережных Челнах умер в больнице
11:11
Общество
Жириновский заявил, что мотивировал однопартийцев вакцинироваться от коронавируса
11:10
Общество
Никас Сафронов пожаловался на соседа в полицию из-за разбитой двери мансарды
11:09
Общество
Власти Хабаровского края могут ввести QR-коды в автобусах и вузах из-за COVID-19
11:04
Общество
Многодетным семьям в Пермском края задерживают начисление федеральных выплат
11:03
Шоу-бизнес
Российские и западные звезды отметили Хэллоуин
11:02
Общество
На те же грабли: начало нерабочей недели в Петербурге ознаменовалось давкой в метро
Все новости

Двое мужчин погибли, надышавшись выхлопными газами автомобиля в Нижегородской области
Происшествия
Двое мужчин погибли, надышавшись выхлопными газами автомобиля в Нижегородской области
wikipedia.org  /  Ruben de Rijcke / CC BY-SA 3.0

Нижний Новгород, 1 ноября. Двое жителей Нижегородской области погибли, надышавшись угарным газом. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

По информации ведомства, трагедия произошла в воскресенье в одном из гаражей по улице Зернова города Саров.

«В результате происшествия (в гараже находился автомобиль с работающим двигателем) пострадали три человека», — рассказали в пресс-службе МЧС.

Двое мужчин погибли, одному из пострадавших повезло больше, чем его товарищам.

Ранее ФАН писал о гибели двоих жителей Мордовии из-за неисправного газового оборудования. Супруги умерли в своем доме.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Двое мужчин погибли, надышавшись выхлопными газами автомобиля в Нижегородской области
россия происшествия нижегородская область угарный газ
Комментировать