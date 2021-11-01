После первой нерабочей недели в Нижегородской области улучшилась эпидобстановка

Нижний Новгород, 1 ноября. Заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов заявил об улучшении эпидобстановки в области после первой нерабочей недели. О пользе «ковикул» чиновник рассказал в своем Instagram.

«Если честно, то в системе здравоохранения ситуация стала легче. Конечно, мы пока не «бежим с горки вниз», но стабильно тяжелая ситуация уже вселяет определенный оптимизм», — написал Давид Мелик-Гусейнов.

В Нижегородской области затяжные выходные стартовали с 25 октября. Вместе со взрослыми на каникулы досрочно ушли школьники и воспитанники детских садов. По словам чиновника, образовательные организации не стали рассадниками вируса. Однако «вспышек» в этих группах со временем становилось больше. Стоит учитывать и тот факт, что до и после занятий, пересекаясь со взрослыми и одноклассниками, ребенок может стать одним из звеньев в цепочке передачи COVID-19.

«QR коды. Я не смогу убедить тех, кто до сих пор думает, что это какой-то каббалистический или дьявольский знак. Но мыслящие люди поймут. Этот код позволяет также сократить число цепочек передачи вируса. В места скопления людей временно надо пропускать тех, кто в меньшем риске (привитые и переболевшие)», — высказался чиновник.

Ранее ФАН писал о тяжелой эпидемиологической обстановке в Мордовии. К выходным недельный темп прироста заболеваемости COVID-19 достиг 20%.