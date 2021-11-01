Подросток сорвался с окна седьмого этажа и насмерть разбился в Сарове

Саров, 1 ноября. Один школьник погиб, еще один получил серьезные травмы в результате падения из окна многоэтажки в Сарове (Нижегородская область). По словам очевидцев, 13-летние мальчики залезли на подоконник и курили, после чего один из них потерял равновесие.

Происшествие случилось на улице Бессарабенко 30 октября, примерно в 23:00 по местному времени. Свидетели трагедии в группе «Мы из Сарова | Новости Сарова» в соцсети «ВКонтакте» поделились, что один из мальчиков забрался на подоконник и начал курить, после чего потерял равновесие и начал падать из окна седьмого этажа. На помощь ему хотел прийти приятель и попытался вытянуть ровесника обратно. В результате этого оба мальчика выпали вниз.

От полученных травм один из школьников скончался в КБ №50. Второй мальчик также серьезно пострадал. Во всем произошедшем предстоит разобраться уполномоченным органам.

Недавно в Кызыле произошла громкая трагедия, в результате которой погибли две сестры. Расследование по факту произошедшего взял под личный контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.