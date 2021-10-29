Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 октября 20:48
20:48
Общество
Глава Севастополя Развожаев заявил, что блокпосты должны ограничить завоз вируса в город
20:47
Шоу-бизнес
Лена Миро поделилась своей версией развода Ксении Бородиной и Курбана Омарова
20:45
Общество
Житель Набережных Челнов спас раненую сову с поврежденным крылом
20:44
Политика
Саудовская Аравия дала послу Ливана двое суток, чтобы покинуть страну
20:38
Происшествия
Петербурженку оштрафовали за нарушение авторских прав «Голубых беретов» и Лещенко
20:37
Спорт
Нападающий «Зенита» Дзюба установил новый рекорд РПЛ по голам
20:37
Общество
Доктор Мясников развеял распространенные мифы о лечении кашля
20:36
Политика
Байден на встрече с Макроном в Ватикане признал «неуклюжесть» США в отношении Франции
20:34
Общество
Автоэксперт Холодов раскритиковал предложение лишать прав за три нарушения ПДД за год
20:34
Весь мир
Ливийская Akakus Oil Operations возобновила бурение на месторождении Аш-Шарара
Все новости

Нижегородские школьники записали на диктофон слова педагога про «расстрел»
Общество
Нижегородские школьники записали на диктофон слова педагога про «расстрел»
vk.com  /  Артур Парфенчиков

Нижний Новгород, 29 октября. Воспитанники нижегородского лицея №40 записали на диктофон речи возмущенного учителя. Педагог не нашла других способов воздействия на учеников, кроме как «расстрела у стенки». Аудиофайл опубликовали на интернет-ресурсе «Репортер НН».

Судя по записи, старшеклассники вечеру за уроками предпочли отдых от ненужных знаний. Домашнее задание осталось несделанным, однако гнева учителя избежать не удалось. Чтобы исправить плохие оценки, дети попросили женщину о встрече. Только по мнению педагога, «дебилов» от этого вряд ли станет меньше.

«Вас осталось всех только к стенке поставить и расстрелять! Тогда будет и домашнее задание и все! Будете дебилами, как за границей! Они именно это сейчас и делают. Там ничего не проходят, обыкновенных дробей не знают, ничего не знают. Пришли, мило улыбнулись... Отсюда вот и пошло: ни мужчин, ни женщин нет. Оказывается, у нас везде «средний пол», — сказала педагог.

Ранее ФАН писал об угрозе терактов в нижегородских школах. По городу пустили слух о возможности обстрела.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Нижегородские школьники записали на диктофон слова педагога про «расстрел»
россия нижегородская область образование
Комментировать