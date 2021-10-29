Нижегородские школьники записали на диктофон слова педагога про «расстрел»

Нижний Новгород, 29 октября. Воспитанники нижегородского лицея №40 записали на диктофон речи возмущенного учителя. Педагог не нашла других способов воздействия на учеников, кроме как «расстрела у стенки». Аудиофайл опубликовали на интернет-ресурсе «Репортер НН».

Судя по записи, старшеклассники вечеру за уроками предпочли отдых от ненужных знаний. Домашнее задание осталось несделанным, однако гнева учителя избежать не удалось. Чтобы исправить плохие оценки, дети попросили женщину о встрече. Только по мнению педагога, «дебилов» от этого вряд ли станет меньше.

«Вас осталось всех только к стенке поставить и расстрелять! Тогда будет и домашнее задание и все! Будете дебилами, как за границей! Они именно это сейчас и делают. Там ничего не проходят, обыкновенных дробей не знают, ничего не знают. Пришли, мило улыбнулись... Отсюда вот и пошло: ни мужчин, ни женщин нет. Оказывается, у нас везде «средний пол», — сказала педагог.

Ранее ФАН писал об угрозе терактов в нижегородских школах. По городу пустили слух о возможности обстрела.