Нижегородские чиновники распорядились выдворить бездомных из объектов культурного наследия

Нижний Новгород, 29 октября. В областном центре признанные объектами культурного наследия аварийные здания освободят от лиц без определенного места жительства. Бездомных выдворят городские чиновники и сотрудники Агентства по сохранению и развитию объектов исторической среды.

Как пояснили в пресс-службе городской мэрии, речь идет о домах, чьи стены жители покинули в рамках программы расселения. План реконструкции отдельно взятого строения составляется только после тщательного осмотра. Рейды провели уже в нескольких объектах.

«В настоящее время систематическая работа с историческими домами активно продолжается. Это обеспечивает их сохранение, а также внимание и общественный контроль. Кроме того, проверка бесхозных домов является важной составляющей безопасности наших жителей», — заявил заместитель главы администрации Нижегородского района Александр Иванов.

Бездомных начнут выдворять сразу после рейдов. Поэтому им придется искать себе новые места для зимовки.

Ранее ФАН писал, что завершилась реставрация старейшего деревянного дома Нижнего Новгорода. Первые экскурсию по историческому зданию проведут после улучшения эпидобстановки.