Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 октября 11:34
11:33
Шоу-бизнес
Поклонники Давы обрушились на пнувшего его подарки Алексея Щербакова
11:31
Шоу-бизнес
Певица Милена Дейнега пристыдила Гогена Солнцева за скромную свадьбу
11:29
Общество
Электронные дубликаты ряда документов начнут оформлять с 1 июля в российских МФЦ
11:28
Происшествия
Силовики взяли штурмом квартиру предполагаемого наркоторговца в Самарской области
11:22
Происшествия
Авария под Тюменью унесла жизни мужчины и питбуля
11:22
Общество
Вакцину от COVID-19 «Спутник Лайт» поставят в Нижегородскую область через две недели
11:19
Экономика
Минэкономразвития предложило меры поддержки строителей после их жалобы Путину на кризис
11:18
Происшествия
Москвичка перевела на счета телефонных мошенников около 8 млн рублей
11:18
Политика
Профессор из США Хелен Томпсон предрекла Евросоюзу застой без сильного лидера
11:16
Общество
В Подмосковье пожарные спасли пять человек из горящего дома
Все новости

Нижегородские чиновники распорядились выдворить бездомных из объектов культурного наследия
Общество
Нижегородские чиновники распорядились выдворить бездомных из объектов культурного наследия
pxhere.com  / 

Нижний Новгород, 29 октября. В областном центре признанные объектами культурного наследия аварийные здания освободят от лиц без определенного места жительства. Бездомных выдворят городские чиновники и сотрудники Агентства по сохранению и развитию объектов исторической среды.  

Как пояснили в пресс-службе городской мэрии, речь идет о домах, чьи стены жители покинули в рамках программы расселения. План реконструкции отдельно взятого строения составляется только после тщательного осмотра. Рейды провели уже в нескольких объектах.

«В настоящее время систематическая работа с историческими домами активно продолжается. Это обеспечивает их сохранение, а также внимание и общественный контроль. Кроме того, проверка бесхозных домов является важной составляющей безопасности наших жителей», — заявил заместитель главы администрации Нижегородского района Александр Иванов.

Бездомных начнут выдворять сразу после рейдов. Поэтому им придется искать себе новые места для зимовки.

Ранее ФАН писал, что завершилась реставрация старейшего деревянного дома Нижнего Новгорода. Первые экскурсию по историческому зданию проведут после улучшения эпидобстановки.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Нижегородские чиновники распорядились выдворить бездомных из объектов культурного наследия
россия нижегородская область объект культурного наследия
Комментировать