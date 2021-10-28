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Лихач на BMW погубил себя и пассажирку в Нижегородской области
Происшествия
Лихач на BMW погубил себя и пассажирку в Нижегородской области
 /  Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Нижний Новгород, 28 октября. Авария с двумя погибшими произошла в Нижегородской области. О трагедии сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

По информации правоохранительных органов, смертельное ДТП случилось на 460-м километре федеральной трассы М-7 в Кстовском районе.

«Предварительно, водитель автомобиля BMW превысил допустимую скорость движения, не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с Volkswagen Golf и Ford», — сообщили в ведомстве.

Лихач на BMW погубил себя и пассажирку в Нижегородской области
Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Сам 27-летний лихач его 23-летняя пассажирка погибли на месте происшествия.

Ранее ФАН писал о смерти пешехода в Нижегородской области. 31-летнего мужчину на трассе сбила фура.

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