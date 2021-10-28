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Доставщик еды на велосипеде пытался прокатиться на эскалаторе в ТЦ в Нижегородской области

  /   Обновлено: 28 октября 2021 16:27
Общество
Доставщик еды на велосипеде пытался прокатиться на эскалаторе в ТЦ в Нижегородской области
Pr Scr vk.com  /  Нижний Новгород | Без цензуры

Нижний Новгород, 28 октября. Курьер из Дзержинска ради видео решил проехаться по местному торговому центру. Ролик с проделками хулигана появился в паблике «Нижний Новгород. Без цензуры» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах молодой человек в розовой балаклаве, с большой курьерской сумкой на велосипеде «рассекает» по просторным площадям торгового комплекса, затем предпринимает попытки забраться на второй этаж по эскалатору. Судя по всему, видео записал приятель незадачливого тиктокера.

Шалости ребят не остались незамеченными службой безопасности. Видео обрывается после поимки нарушителей. Автор поста утверждает, что охранник передал их в руки стражей правопорядка.

Ранее ФАН писал о хвостатом тиктокере из Санкт-Петербурга. Видео с котом Бариком стали популярны в сервисе TikTok.

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