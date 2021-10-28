Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 октября 15:37
15:36
Происшествия
Осужденные в Новосибирске мигранты собрали для террористов 860 млн рублей
15:32
Общество
Более 600 тысяч пассажиров нарушили масочный режим в транспорте Москвы с мая 2020 года
15:26
Общество
Киев введет жесткий карантин в ноябре из-за коронавируса
15:26
Общество
Мясников объяснил последствия бесконтрольного лечения от COVID-19
15:24
Весь мир
В Гаити произошло покушение на министра внутренних дел
15:22
Экономика
Польша попросила снизить контрактную цену на российский газ
15:22
Общество
ДДТ представили альбом, деньги на который собирали с помощью краудфандинга
15:22
Политика
МИД РФ призвал США не заниматься морализаторством других в вопросе прав человека
15:20
Спорт
Российская гимнастка Дина Аверина стала 16-кратной чемпионкой мира
15:19
Весь мир
Глава ВИК Ливии заявил о приверженности изданным парламентом законам
Все новости

Тело мужчины выловили из Оки в Нижнем Новгороде

  /   Обновлено: 28 октября 2021 15:19
Происшествия
Тело мужчины выловили из Оки в Нижнем Новгороде
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Нижний Новгород, 28 октября. Житель Нижегородской области трагически погиб в Оке. О происшествии сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

По информации ведомства, об инциденте стало известно в четверг в 13:20. Звонивший в службу спасения пояснил, что трагедия произошла в Нижнем Новгороде на Нижне-Волжской набережной неподалеку от дома №21, а.

«Сотрудниками пожарного катера «Вьюн» 1 ПСО ФПС ГПС МЧС России по Нижегородской области извлечено тело погибшего. Личность мужчины устанавливается», — пояснили в пресс-службе МЧС.

В причинах и обстоятельствах гибели разбираются представители правоохранительных органов.

Ранее ФАН писал о гибели рыбака в Нижегородской области. Мужчина оказался в воде после того, как его лодка перевернулась.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Тело мужчины выловили из Оки в Нижнем Новгороде
россия происшествия нижегородская область утопленник
Комментировать