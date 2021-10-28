Тело мужчины выловили из Оки в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 28 октября. Житель Нижегородской области трагически погиб в Оке. О происшествии сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

По информации ведомства, об инциденте стало известно в четверг в 13:20. Звонивший в службу спасения пояснил, что трагедия произошла в Нижнем Новгороде на Нижне-Волжской набережной неподалеку от дома №21, а.

«Сотрудниками пожарного катера «Вьюн» 1 ПСО ФПС ГПС МЧС России по Нижегородской области извлечено тело погибшего. Личность мужчины устанавливается», — пояснили в пресс-службе МЧС.

В причинах и обстоятельствах гибели разбираются представители правоохранительных органов.

Ранее ФАН писал о гибели рыбака в Нижегородской области. Мужчина оказался в воде после того, как его лодка перевернулась.