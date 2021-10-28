Жители Дзержинска высмеяли памятник легкоатлетам, сравнив его с «Аленкой»

Нижний Новгород, 28 октября. Памятник легкоатлетам на дзержинском стадионе пришелся не по душе местным жителям. По их мнению, автор скульптуры лишен не только знаний по анатомии, но и наблюдательности. Свою оценку творению пользователи соцсети «ВКонтакте» дали в паблике «Типичный Дзержинск».

Неизвестный автор, в родстве с которым нижегородцы заподозрили скульптора памятника молодоженам в городе Павлово и даже воронежской «Аленкой», сваял на спортивной площадке очередной объект для насмешек. На высоком постаменте — легкоатлет с мощными руками, выгнутыми в обратную сторону локтями и укороченными ногами.

vk.com / Александр Балагуров

«Эта скульптура у нас на стадионе «Капролактамовец» стоит примерно полгода. Я считаю подобные памятники страшными и не похожими на настоящих людей», — поделился с ФАН автор фото Александр Балагуров.

В своем видео-обзоре молодой человек назвал легкоатлета карликом со сломанной ногой, обувь — лаптями и не без иронии добавил, что хочется быть таким же шикарно сложенным спортсменом. Другие пользователи сравнили памятник со скандально известной «Аленкой».

Ранее ФАН писал об установке скульптуры «Аленка» в Нововоронеже. Жутковатую женщину с тяжелым взглядом местные обозвали «памятником русской смерти».