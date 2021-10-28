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Продавщица ювелирного магазина в Нижнем Новгороде украла драгоценности на 10,5 млн рублей
Происшествия
Продавщица ювелирного магазина в Нижнем Новгороде украла драгоценности на 10,5 млн рублей
pixabay.com

Нижний Новгород, 28 октября. Продавщица Нижегородского ювелирного магазина вынесла драгоценности на 10,5 миллиона рублей, после чего скрылась. На данный момент ее разыскивает полиция.

Женщина продержалась на месте работы всего около двух месяц. Нареканий к ней со стороны начальника в этот период не было. Однако в один день вместе со своей сменщицей она обокрала магазин, не постеснявшись камер видеонаблюдения, передает РЕН ТВ.

Остальные сотрудники ювелирного обнаружили кражу утром. Они утверждают, что двери взломаны не были. Это указывает на то, что они были открыты ключом, однако он был лишь у одного из продавцов.

До женщины пытался дозвониться директор магазина, однако телефон она не подняла. Оказалось, что названный ей ранее адрес принадлежит другому человеку, а о ее существовании не слышал ни один сосед.

В ГУ МВД по области сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту кражи. В настоящее время разыскивают как саму продавщицу, так и ее возможную сообщницу.

Житель Владивостока ранее пытался дважды обокрасть магазин ради алкоголя и сигарет. Второй раз стал для него неудачным, на месте он был задержан полицией.

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Все новости / Происшествия / Продавщица ювелирного магазина в Нижнем Новгороде украла драгоценности на 10,5 млн рублей
кража нижний новгород ювелирный магазин
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