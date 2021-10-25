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Завершилась реставрация старейшего деревянного дома Нижнего Новгорода
Общество
Завершилась реставрация старейшего деревянного дома Нижнего Новгорода
 /  Пресс-служба Правительства Нижегородской области

Нижний Новгород, 25 октября. В областном центре полностью отреставрировали старейший деревянный дом города. Обновленное здание примет первых гостей только после снижения заболеваемости COVID-19.

«Выполнены работы по устройству новой крыши с крутым уклоном скатов, характерным для зодчества конца XVIII — начала XIX веков, укреплены кирпичные стены цокольного этажа, заменены сгнившие бревна — для этого сруб пришлось приподнимать на домкратах», — сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Завершилась реставрация старейшего деревянного дома Нижнего Новгорода
Пресс-служба Правительства Нижегородской области

Мастерам удалось воссоздать исторический декор здания. Нетронутыми остались старинные печи, полы и кирпичная кладка. О масштабе работ можно судить по разнообразию выставки кованых гвоздей, которая расположилась в самом доме.

Деревянное здание на улице Ульянова построено в конце XVIII века. Последствия трех пожаров и протекания крыши строителям пришлось устранять целых два года. Экскурсии в обновленный дом возобновятся с улучшением эпидобстановки.

Ранее ФАН писал о реставрации Казанского собора в Санкт-Петербурге. Восстановление южного фасада здания уже на завершающей стадии.

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