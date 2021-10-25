Нижегородская зоозащитница рассказала, что делать, если собаку отравили догхантеры

Нижний Новгород, 25 октября. Десятки собак погибают после отравления ядом. Опасный порошок догхантеры добавляют в еду и раскидывают лакомства по улицам областной столицы.

«Зооненавистники снова активизировались в парке Дубки, на Большой Печерской, Гордеевской улицах и Автозаводском районе. Их жертвами становятся десятки бродячих и домашних собак. Животные умирают, не успев получить медицинскую помощь. Поэтому мы советуем «собачникам» всегда иметь в кармане на прогулке и в аптечке множество ампул витаминов B6, К1 и какой-нибудь абсорбент», — рассказала ФАН волонтер группы «Зоозащита Н. Новгород» Лариса Саплина.

Если лакомство для собак стало розовым, значит догхантеры добавили в него измельченные таблетки от туберкулеза. Они не подходят животным и вызывают смерть. По словам Ларисы, после съеденной порции препарата у собаки начинаются судороги и рвота. Она теряет координацию, а изо рта сочится пена.

«Зоозащита Н. Новгород»

«Собаке весом до 20 килограммов нужно срочно вколоть витамин В6. С помощью трубки или шприца промыть желудок разведенными в пропорциях 1:1 кипяченой водой и перекисью водорода. Каждый час-два давать по 20-30 таблеток активированного угля. Это может продлить ее жизнь и довезти до ветклиники», — посоветовала Лариса.

Об отравлении крысиным ядом можно говорить при тяжелом дыхании у животного, высокой температуре, судорогах и кровотечении. В этом случае ему нужно вколоть витамин К1, фуросемид, промыть желудок, сделать клизму или же дать слабительное.

«После уколов и остальных манипуляций — срочно к ветеринару на капельницу. Но наши догхантеры иногда используют такой яд, который не в силах нейтрализовать никаким препаратам. В страшных муках от неизвестного вещества погибали любимицы нашей улицы Жулька и Толстушка. 28 октября в Нижнем Новгороде откроют памятник отравленным собакам», — заключила Лариса Саплина.

Ранее ФАН писал, что нижегородка устроила концлагерь для животных. После того, как сгорел псевдо-приют, живодерка поселила собак и кошек в своих квартирах.