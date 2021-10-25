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Сильный пожар охватил склад автозапчастей в Нижнем Новгороде
Происшествия
Сильный пожар охватил склад автозапчастей в Нижнем Новгороде
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Нижний Новгород, 25 октября. Пожарные тушат склад автозапчастей в Автозаводском районе областной столицы. Огонь охватил площадь в 1400 квадратных метров.

Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, сообщение о пожаре на пульт дежурного поступило в понедельник в 14:35.

«Происходит горение помещения на площади 1400 квадратных метров, погибших и пострадавших нет. Произошло частичное обрушение кровли», — пояснили в ведомстве.

В любое время огонь может перекинуться на близстоящую фуру. Борьба с пожаром продолжается.

Ранее ФАН писал о жуткой трагедии в Нижегородской области. Во время пожара в частном доме погибли трое детей.

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