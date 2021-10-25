Глава нижегородского минздрава рассказал о тяжелом течении COVID у лжевакцинированных

Нижний Новгород, 25 октября. В областных больницах лежат пациенты с подделанными сертификатами о вакцинации от коронавируса. Об этом в своем Instagram рассказал заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

«В стационарах встречаются пациенты, которые вакцинировались фиктивно. Все болеют крайне тяжело, к сожалению. Это самое большое заблуждение — купить сертификат вакцинированного. Вы обманываете только себя», — написал чиновник.

Pr Scr instagram.com / @melikdavidmsk

Глава минздрава обратился и к тем медикам, кто помогает людям в приобретении фальшивого документа. По его мнению, подобное поведение можно расценивать как «выстрел в спину» коллегам, борющимся за жизни пациентов.

Ранее ФАН писал, что жители старше 60 лет легче переносят прививку от COVID-19. Об этом заявил эпидемиолог Чумаков.