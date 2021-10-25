Нижегородец погиб, выпав из окна 12-го этажа

Нижний Новгород, 25 октября. Житель областной столицы насмерть разбился после падения с 12 этажа. Об этом сообщил портал «Про город Нижний Новгород» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Трагедия произошла в Канавинском районе. По информации новостного издания, в ночь на понедельник мужчина выпал из окна дома, расположенного на Московском шоссе. Полученные повреждения для него оказались смертельными. В причинах разбираются правоохранители.

Ранее ФАН писал о гибели другого жителя Нижегородской области. Ночью в воскресенье 31-летнего мужчину сбила фура.