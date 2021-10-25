Женщина устроила концлагерь для животных в своей квартире в Нижегородской области

Вид заработка на несчастных животных набирает обороты в Нижегородской области. Местные зоозащитники только и успевают, что вычислять владельцев очередных псевдоприютов и питомников. Выясняется, что под маской благотворительности зачастую прячутся самые страшные истории. О кровавом бизнесе и судьбе четвероногих пленников читайте в материале ФАН.

«Фабрика смерти»

Самой что ни на есть настоящей «фабрикой смерти» прозвали местные жители приют Инны Родионовой в поселке Каменный Овраг Семеновского района. Шесть лет жительница Нижегородской области собирала бездомных кошек и собак и приводила их в свою «богадельню». С парой бедолаг она отправлялась на Большую Покровскую улицу Нижнего Новгорода либо на Московский вокзал. Там она у прохожих просила подаяние на корм и лекарства для животных.

«Жители Каменного Оврага звонили нам, жаловались на запахи и трупы собак и животных. Говорили, что владелица «приюта» наведывалась к ним раз в несколько дней. Тогда мы решили пробраться к ней под видом обычных волонтеров — помощников. То, что увидели там, сложно описать словами. Клетки пропитаны кровью — признак энтерита, оголодавшие, больные собаки везде. В будках стояли миски со снегом. Получается, деньги от благотворителей она использовала не по назначению. Прямо у приюта строится ее добротный дом. Выводы сами напрашиваются», — рассказала ФАН зоозащитница Мария Демина.

vk.com / Живодерня в Каменном Овраге

Селяне не желали мириться со столь неприятным соседством. Вытье и лай голодных собак, смрадный воздух сделали жизнь в Каменном Овраге невыносимой. Люди обежали все инстанции и даже выиграли суд, который обязал женщину отдать животных в ООО «Зоозащита НН».

«Факт содержания большого количества животных без имеющихся на то условий создает угрозу жизни и здоровью населения, проживающего в поселке Каменный Овраг. Отсутствие карантинных мероприятий при содержании животных, непроведение их регулярного осмотра специалистами, непроведение иммунизации против бешенства создают угрозу эпизоотий, возникновения и распространения паразитарных инфекций, глистных инвазий, бешенства как среди самих животных, так и среди людей», — объяснил свое решение Семеновский суд.

vk.com / Живодерня в Каменном Овраге

Ночной пожар

Однако приют свое существование не прекратил. Бесчинства его владелицы надоели неизвестному мстителю. Декабрьской ночью 2018 года некий «доброжелатель» избил сторожа, выпустил псов из одного «дома», а животных из других жилищ оставил на верную гибель — поджег приют. Пожар уничтожил «концлагерь» вместе с плененными кошками, взрослыми собаками и щенками.

«Когда мы утром приехали на пепелище, увидели дикий ужас: собаки бегали по всей территории. Они грызли трупы животных, съедали щенков. Одного щенка нашли пристреленным. При нас псы налетели на кошек, чуть не растерзали их. Мы всех собрали в машину и увезли на лечение в приюты. Собаку Марту я забрала себе. Многие животные разбрелись по лесу», — рассказала ФАН волонтер Лариса Саплина.

vk.com / Живодерня в Каменном Овраге

Во время осмотра завалов волонтерами и съемочной группой местного телевидения явилась и сама владелица злосчастного приюта. В один из удобных моментов корреспондент программы «Кстати» спросила женщину, не жалко ли ей бедных животных?

«Что за слово такое «жалко»? Судьба, значит, такая у них. У каждого своя судьба», — ответила Инна Родионова.

Допрос с пристрастием не понравился Инне. Тогда она, не стесняясь любопытных глаз и камер, начала угрожать ножом корреспонденту и зоозащитникам, за что в очередной раз попала под суд. В полной мере ощутить все «прелести» уголовного преследования не дали ей медики. Психиатры признали Родионову невменяемой и назначили ей принудительное амбулаторное лечение.

Prt Scr vk.com / Живодерня в Каменном Овраге

Соседский произвол

Выживших животных из погорелого приюта псевдозоозащитница разместила в двух своих квартирах. Соседство со стаей голодных и больных собак доставляло немало неприятностей жильцам этих двух домов. В ход шли коллективные жалобы, вызовы полиции, спасателей и ветнадзора. Гости в погонах разводили руками, мол, не могут врываться в частую собственность, если нет угрозы жизни человека.

«Зимой нам приходилось открывать форточки и спать в теплой одежде. Собаки беспрерывно лаяли, выли. Чтобы хоть как-то выспаться, я заталкивал в уши пластилин. Беруши из аптеки не помогали. Пострадал и наш ремонт: по потолку расползлось большое пятно, явно не вода протекла. Коробку с проводами под потолком пришлось обработать строительной пеной, так как запах из отверстия шел неимоверный», — рассказал ФАН Дмитрий, сосед Родионовой из дома по улице Голубева.

Не в силах и дальше терпеть запахи, шум и наблюдать за порчей дорогого ремонта, Дмитрий нанял адвоката и обратился в суд. После долгих месяцев служители Фемиды приняли сторону истца и обязали Родионову вызволить животных. Вот уже полгода Дмитрий с семьей живут в тишине. Однако с ремонтом хозяин не торопится — непредсказуемая женщина в любой момент может устроить из квартиры очередной «концлагерь» для кошек и собак.

Соседям Родионовой из дома по улице Менделеева повезло меньше. Причуды «любительницы» кошек и собак они терпят больше десяти лет. По их словам, в расцвет своей тяги к бездомным животным она держала в квартире по 70–100 кошек.

«Кошки у нее погибали десятками. Она их из подъезда выносила мешками, закапывала под клумбами. Бабушки, когда пололи, натыкались на трупы. Потом Инна начала собак подбирать больных, на лечение которых пожертвования большие дают. Один раз труп собаки выкинула у подъезда. Мы очень устали от воя и отвратительного запаха, тоже жаловались во все инстанции. Инна постоянно грозилась открыть газ. И однажды сделала это. Весь наш двухподъездный дом эвакуировали», — рассказала в беседе с ФАН Анастасия.

vk.com / Живодерня в Каменном Овраге

По словам Анастасии, после того как за дело Родионовой всерьез взялись настоящие зоозащитники, собак в злополучной квартире стало намного меньше. Судя по лаю, не больше четырех. Жильцы переживают, что со временем ряды четвероногих бедолаг в четырех стенах снова пополнятся новыми «узниками».

«Мы предполагаем, что она собак вывезла обратно в Каменный Овраг, где у нее коттедж. В любом случае будем их искать и не дадим Родионовой продолжать подбирать животных, попрошайничать и зарабатывать на них», — подытожила зоозащитница Лариса Саплина.

ФАН будет следить за развитием событий.