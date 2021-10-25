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Пешеход погиб под колесами фуры в Нижегородской области
Происшествия
Пешеход погиб под колесами фуры в Нижегородской области
 /  Пресс-служба ГИБДД по Нижегородской области

Нижний Новгород, 25 октября. В ночном ДТП погиб пешеход из Нижегородской области. Инцидент произошел в воскресенье в городском округе Дзержинск на 393 километре трассы Москва — Уфа.

«В 22:05 водитель под управлением автомобиля MAN совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу перед близко идущим автотранспортом», — сообщили ФАН в пресс-службе ГИБДД по Нижегородской области.

От «встречи» с многотонной машиной 31-летний мужчина скончался на месте. Как пояснили в ведомстве, погибший намеревался пересечь трассу вне зоны действия пешеходного перехода.

Ранее ФАН писал, что автомобиль провалился в яму в Нижнем Новгороде. Котлован был огражден железными конструкциями.  

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