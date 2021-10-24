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Жители Нижегородской области пожаловались на частые отключения электричества
Общество
Жители Нижегородской области пожаловались на частые отключения электричества
pixabay.com  / 

Нижний Новгород, 24 октября. Жители Городца Нижегородской области пожаловались на частые отключения электричества. В темноту и холод город погружается стабильно минимум два раза в неделю.

По словам местных жителей, на этой неделе в четверг горожане сидели без света. Вечернюю традицию посиделок при свечах они продолжили в воскресенье. Своими возмущениями уставшие от перебоев с электроэнергией люди поделились в паблике «Типичный Городец» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые работники электросети города Городца! Когда закончится это безобразие с отключением света на целый день. Отключают по два раза на неделе (особенно в выходные). Уже надоело», — возмутилась Анастасия Б.

Жители Нижегородской области пожаловались на частые отключения электричества
Pr Scr vk.com / Типичный Городец

Как пояснила ФАН местная жительница Татьяна Щ., об отключении электричества никто не предупреждает. Объявлений о манипуляциях электриков она не находила даже в соцсетях.

«В четверг 21-го октября по улице Московской электричества у нас не было с 9:00 до 17:00. Позвонила в диспетчерскую службу 05, сказали, что плановое отключение. Сегодня точно такая же ситуация, только с 10:00 до 17:30. Так же ответили, что плановое отключение. На горячую линию вообще нельзя дозвониться», — поделилась девушка.

Жизнь без света — это не только неприятности в виде испорченных продуктов, вышедшая из стоя бытовая техника, а еще — холодные батареи из-за неработающих без электричества газовых котлов. В конце октября горожане встречают очередные заморозки без тепла.

«Летом часто отключали электричество. Когда тепло на улице, еще куда ни шло. Но сейчас уже холодно, у всех отопление на электричестве завязано», — добавила Татьяна.

По словам других местных жителей, темнота приходит не только в дома горожан. На освещении проезжей части и тротуаров в Городце тоже «экономят», что ставит под угрозу здоровье и жизнь водителей и пешеходов.

Ранее ФАН писал, что жители города Лысково Нижегородской области пожаловались на чрезмерно загрязненные фильтры для воды. Устройство после очищения жидкости покрыл похожий на мазут налет.

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россия нижегородская область электричество
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