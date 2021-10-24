Автомобиль провалился в яму на дороге в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 24 октября. В субботу в областном центре автомобиль «Chevrolet» угодил в яму. Котлован был огражден железными конструкциями.

Видео с места инцидента очевидцы поделились в паблике «Нижний Новгород. Без цензуры». На кадрах видно, как из-под земли «выглядывает» лишь передняя часть иномарки. Оградительные конструкции указывают на то, что яма не осталась без внимания дорожных рабочих.

«Около 21:15 водитель «Chevrolet» не справился с управлением и съехал в огороженный котлован. Сам мужчина не пострадал. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия», — пояснили ФАН в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Ранее ФАН писал, что нижегородец провалился в яму с кипятком. Мужчина с сильными ожогами попал в больницу.