В Нижегородской области повсеместно хотят ввести QR-коды

Нижний Новгород, 21 октября. Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области внесло предложение по улучшению эпидемиологической обстановки в регионе. Соответствующий документ ведомство отправило губернатору Глебу Никитину.

Территориальный надзорный орган настаивает на введении пропуска по QR-кодам в кафе, рестораны и торговые центры. Без оригинального штриха смогут впустить только в магазины и аптеки.

Еще один пункт в предложении Роспотребнадзора — ужесточение контроля за соблюдением масочного режима. Чтобы оштрафовать ковид-диссидента за отказ от средств защиты, необязательно застать его без маски. Делать выводы и принимать решения можно будет просматривая записи с камер видеонаблюдения.

Ранее ФАН писал, что в Мордовии организации будут штрафовать за допуск посетителей без QR-кодов. Изменения в указе главы вступили в силу с 15 октября.