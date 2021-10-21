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В Нижегородской области повсеместно хотят ввести QR-коды
Общество
В Нижегородской области повсеместно хотят ввести QR-коды
pexels.com  /  Gustavo Fring

Нижний Новгород, 21 октября. Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области внесло предложение по улучшению эпидемиологической обстановки в регионе. Соответствующий документ ведомство отправило губернатору Глебу Никитину.

Территориальный надзорный орган настаивает на введении пропуска по QR-кодам в кафе, рестораны и торговые центры. Без оригинального штриха смогут впустить только в магазины и аптеки.

Еще один пункт в предложении Роспотребнадзора — ужесточение контроля за соблюдением масочного режима. Чтобы оштрафовать ковид-диссидента за отказ от средств защиты, необязательно застать его без маски. Делать выводы и принимать решения можно будет просматривая записи с камер видеонаблюдения.

Ранее ФАН писал, что в Мордовии организации будут штрафовать за допуск посетителей без QR-кодов. Изменения в указе главы вступили в силу с 15 октября.

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