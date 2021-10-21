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К нижегородцам под видом переписчиков приходят мошенники
Общество
К нижегородцам под видом переписчиков приходят мошенники
Правительство Архангельской области  / 

Нижний Новгород, 21 октября. К жителям Нижегородской области под видом волонтеров-переписчиков зачастили мошенники. Вместо привычных вопросов о национальности и возрасте, составе семьи они пытаются выведать информацию о собственнике жилплощади. О встречах с аферистами местные рассказали в паблике «Подслушано в Павлове" в соцсети «ВКонтакте».

«К маме подделки переписчиков приходили, спрашивали, на кого квартира и имущество оформлены», — написал Павел Л.

Слова молодого человека подтвердила пользователь Софья К. По словам девушки, проводить незваную гостью было нелегко. «Переписчица» оказалась довольно настырной и тоже не стеснялась задавать лишних вопросов.

О подобных случаях вторжения в личное пространство жителей России предупредил Telegram-канал Госуслуг. По данным портала аферисты могут как звонить по телефону, так и лично наносить визит.

«Проверяйте удостоверение и паспорт переписчика. Эти документы должен иметь при себе каждый переписчик. Еще у переписчика будет синий шарф, портфель и кепка с эмблемой пробной переписи. В каждом регионе есть телефон горячей линии для проверки фамилии переписчика по участкам», — говорится в сообщении.

Портал напомнил, что все данные волонтеры записывают со слов человека. Они не имеют права требовать документы. Более того, хозяин жилья в праве отказаться впускать к себе посторонних людей, при желании посетив переписной участок или стать участником масштабной кампании в личном кабинете Госуслуг.

Ранее ФАН писал о мошеннике, который обманул жительницу Мордовии. Девушка, дав взятку знакомому, хотела успешно сдать экзамен в автошколе.

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