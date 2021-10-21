В Нижнем Новгороде из-за пожара эвакуировали 650 школьников

Нижний Новгород, 21 октября. Утром в четверг в лицее №82 областной столицы за две минуты до начала занятий начался пожар. Спасатели отреагировали по рангу №2.

«По прибытию подразделений ранг пожара снижен до №1. В 08:18 объявлена ликвидация последствий пожара на площади одного квадратного метра», — сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Из горящего здания вывели 676 человек, среди эвакуированных 650 школьников. Никто из детей, педагогов и других сотрудников школы не пострадал. О причинах возгорания пока неизвестно.

Ранее ФАН писал о гибели троих детей в пожаре в Нижегородской области. Трагедия произошла в частном доме в поселке Вознесенское.