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В Нижнем Новгороде из-за пожара эвакуировали 650 школьников
Происшествия
В Нижнем Новгороде из-за пожара эвакуировали 650 школьников
vk.com  /  Артур Парфенчиков

Нижний Новгород, 21 октября. Утром в четверг в лицее №82 областной столицы за две минуты до начала занятий начался пожар. Спасатели отреагировали по рангу №2.

«По прибытию подразделений ранг пожара снижен до №1. В 08:18 объявлена ликвидация последствий пожара на площади одного квадратного метра», — сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Из горящего здания вывели 676 человек, среди эвакуированных 650 школьников. Никто из детей, педагогов и других сотрудников школы не пострадал. О причинах возгорания пока неизвестно.

Ранее ФАН писал о гибели троих детей в пожаре в Нижегородской области. Трагедия произошла в частном доме в поселке Вознесенское.

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россия пожар нижегородская область
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