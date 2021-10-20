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На десятый день поисков полицейские нашли пропавшего нижегородского подростка
Общество
На десятый день поисков полицейские нашли пропавшего нижегородского подростка
pixabay.com  / 

Нижний Новгород, 20 октября. Юный нижегородец нашелся на десятый день после своей пропажи. По информации полицейских, подросток все это время трудился разнорабочим в областном центре.

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, о пропаже 16-летнего сына 11 октября заявил отец мальчика. Молодой человек покинул здание местного профессионального училища и перестал выходить на связь.

20 октября горе-студента в Нижнем Новгороде обнаружил полицейский. Как выяснилось, причиной пропажи подростка стало его желание собственным трудом зарабатывать на хлеб. Полторы недели он выполнял обязанности подсобного рабочего. Однако о своих трудовых подвигах и местоположении родителям решил не сообщать.

Ранее ФАН писал о пропаже супругов-грибников из Мордовии. Любители тихой охоты два дня блуждали по лесу и вышли в Пензенской области.

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россия нижегородская область поиск пропавших
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