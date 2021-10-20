Недовольный обслуживанием нижегородец с пистолетом ворвался в кафе

Нижний Новгород, 20 октября. Житель Нижегородской области с пистолетом ворвался в одно из кафе города Богородск. Мужчина навел оружие на несовершеннолетнюю девушку, позже открыл стрельбу на улице.

На кадрах с камеры видеонаблюдения 40-летний хулиган скандалит, позже переводит оружие в сторону 17-летней девушки, стоящей за стойкой. Молодая сотрудница заведения покидает здание, а дебошир садится за стол.

Как сообщили в СУ СК по Нижегородской области, уже вне стен кафе мужчина произвел два выстрела и скрылся. Преступника стражам правопорядка удалось найти только через два дня после инцидента.

Ранее ФАН писал, что в Мордовии подросток ранил себя гранатометом. 17-летний молодой человек получил ожог головы.