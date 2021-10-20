Нижегородские зоозащитники собирают деньги на лечение разбившихся в ДТП волонтеров

Нижний Новгород, 20 октября. Активисты нижегородской группы «Зоопатруль Н. Новгород» собирают деньги на лечение и реабилитацию своих единомышленников. Трое волонтеров попали в страшное ДТП по дороге из ветклиники.

«В понедельник наши ребята отвозили больных животных в клинику, на обратном пути в них врезался внедорожник. Все трое сейчас в больнице. Один с переломанными ногами, второй — с разбитой тазобедренной костью. Еще есть девочка в реанимации с разрывом легкого. Ее очень рано перевели в обычную палату, так как реанимация нужна для больных COVID-19», — рассказала ФАН волонтер Лариса Саплина.

Средства от неравнодушных граждан нужны на лечение волонтеров, тяжелораненой девушке понадобится сиделка. Без своих попечителей остались и животные разбившихся ребят. Одни проходят лечение у ветеринаров, другие на платной передержке. Чтобы покрыть расходы на собак и кошек, понадобится более 100 тысяч рублей.

«40 тысяч за содержание животных уже собрали. Мы очень ответственно относимся к формированию отчетов по расходованию средств от наших спонсоров. Все чеки публикуем в группе "Открытое сердце Н. Новгород" в соцсети "ВКонтакте". Поэтому люди доверяют нам. Совсем недавно мы спасали животных тяжелобольной зоозащитницы Тамары Логиновой. Эта история в очередной раз доказала, что в мире очень много добрых людей», — рассказала Лариса.

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