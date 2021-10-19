Известный в Нижнем Новгороде енот Керри стал звездой «Первого канала»

Нижний Новгород, 19 октября. Знаменитый енот из Нижнего Новгорода по кличке Керри прославился на всю страну. Экзотический зверек стал участником программы «Доброе утро» на Первом канале.

Хозяин Керри по имени Назар Тугаров рассказал, что перед наступлением зимнего периода енотиха немного набрала вес и стала настоящим пухляшом. При этом впадать в спячку на всю зиму этот милый зверек не планирует. Дело в том, что Керри все время находится в теплой квартире и может вести активный образ жизни.

Тугаров также добавил, что енот обожает играть с игрушками. Также необычному питомцу нравится, когда его чешут руками. При этом Керри терпеть не может причесываться, потому старается избегать щеточки для вычесывания меха.

Двое енотов, которых зовут Рокки и Смокки, поселились на ферме Валаамского монастыря, расположенного на одноименном острове в Карелии. Зверьки родились в Краснодарском крае. Эти экзотические животные известны своим любопытным нравом: один енот часто отвлекает паломника, пока другой вытаскивает у него какие-нибудь вещи.