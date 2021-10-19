Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 октября 22:13
21:59
Весь мир
Morocco Mail: африканские элиты должны прекратить сотрудничество с Францией
21:58
Происшествия
Белая BMW сбила перебегавшего на «красный» пешехода на юге Москвы
21:39
Происшествия
ABC News: обвинения бизнесмену Олегу Дерипаске не выдвигались
21:27
Видео
«Зона болезни». Требуется ли Украине хирургическое вмешательство?
21:27
Весь мир
Президент ЦАР потребовал от министров ускоренного развития социального сектора республики
21:25
Весь мир
Королевство Эсватини временно закрыло школы после массовых протестов учащихся
21:11
Армия
NI: США обеспокоены появлением новой китайской гиперзвуковой ракеты с советским прошлым
21:10
Общество
Локдаун, юбилей «Царь-бомбы» и продовольственный кризис обсудят в клубе «Петербургский уикенд»
21:09
Общество
Юлия Пересильд рассказала, как американцы встретили съемочную команду фильма «Вызов» на МКС
21:08
Армия
Пять вариантов новой БМП для армии США были представлены на выставке AUSA-2021
Все новости

Известный в Нижнем Новгороде енот Керри стал звездой «Первого канала»

  /   Обновлено: 19 октября 2021 20:56
Общество
Известный в Нижнем Новгороде енот Керри стал звездой «Первого канала»
pixabay.com

Нижний Новгород, 19 октября. Знаменитый енот из Нижнего Новгорода по кличке Керри прославился на всю страну. Экзотический зверек стал участником программы «Доброе утро» на Первом канале.

Хозяин Керри по имени Назар Тугаров рассказал, что перед наступлением зимнего периода енотиха немного набрала вес и стала настоящим пухляшом. При этом впадать в спячку на всю зиму этот милый зверек не планирует. Дело в том, что Керри все время находится в теплой квартире и может вести активный образ жизни.

Тугаров также добавил, что енот обожает играть с игрушками. Также необычному питомцу нравится, когда его чешут руками. При этом Керри терпеть не может причесываться, потому старается избегать щеточки для вычесывания меха.

Двое енотов, которых зовут Рокки и Смокки, поселились на ферме Валаамского монастыря, расположенного на одноименном острове в Карелии. Зверьки родились в Краснодарском крае. Эти экзотические животные известны своим любопытным нравом: один енот часто отвлекает паломника, пока другой вытаскивает у него какие-нибудь вещи.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Известный в Нижнем Новгороде енот Керри стал звездой «Первого канала»
первый канал енот хорошие новости россии
Комментировать