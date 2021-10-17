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Трое детей сгорели в пожаре в Нижегородской области

  /   Обновлено: 17 октября 2021 20:53
Происшествия
Трое детей сгорели в пожаре в Нижегородской области
pixabay.com  / 

Нижний Новгород, 17 октября. В воскресенье очередной пожар унес жизнь троих несовершеннолетних жителей Нижегородской области. Они сгорели в частном доме в поселке Вознесенское.

Уцелела 37-летняя хозяйка дома. Женщина пояснила, что в жилище оставались ее несовершеннолетние дети.

«В 18:20 объявлена ликвидация открытого горения. В 19:53 на месте пожара обнаружены погибшие несовершеннолетние», — сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

В обстоятельствах будут разбираться сотрудники Следственного комитета. По данным РЕН ТВ, погибшим было 1,5 года, четыре и шесть лет.

Ранее ФАН писал о гибели неизвестного мужчины в пожаре в Нижегородской области. Трагедия произошла в поселке Пушкино.

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