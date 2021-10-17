Врио главы МЧС Чуприян высказался о пожарах в Нижегородской области и Мордовии

Нижний Новгород, 17 октября. Врио министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян провел совещание в Нижнем Новгороде. Речь шла о лесных пожарах в Нижегородской области и Мордовии.

Отмечено, что во время пожароопасного периода под угрозу распространения огня из лесных массивов попадают почти 300 городов и сел двух регионах. О безопасности жителей каждого населенного пункта еще весной позаботились спасатели.

В этом году в Мордовии и Нижегородской области леса горели 148 раз. Больше всего сил и средств потребовало тушение пожара в Мордовском заповеднике имени Петра Смидовича.

«Анализ ситуации выявил ряд проблемных вопросов, в том числе в нормативно-правовой базе. Мы должны сейчас провести большую работу, чтобы избежать подобных моментов в следующем пожароопасном периоде, и учесть этот опыт и в других регионах», — заявил Александр Чуприян.

Ранее ФАН писал о пожаре в поселке Пушкино г. о. Дзержинск. В гараже сгорел неизвестный мужчина.