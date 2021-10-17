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Мужчина сгорел в гараже в Нижегородской области
Происшествия
Мужчина сгорел в гараже в Нижегородской области
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Нижний Новгород, 17 октября. В Нижегородской области пожар унес жизнь неизвестного мужчины. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

По информации ведомства, весть об инциденте в Поселке Пушкино г. о. Дзержинск на пульт дежурного поступила в воскресенье в 13:45. Во дворе дома по улице Белинского сгорел гараж площадью в 54 квадратных метра.

«В 14:12 пожар ликвидирован, на месте обнаружено тело погибшего мужчины. Личность погибшего и причина пожара устанавливаются», — рассказали в МЧС.

Ранее ФАН писал о пожаре в Нижегородской области. Горели трава и местная свалка.

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