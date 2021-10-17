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Жители Нижегородской области пожаловались на чрезмерно загрязненные фильтры для воды

  /   Обновлено: 17 октября 2021 16:07
Общество
Жители Нижегородской области пожаловались на чрезмерно загрязненные фильтры для воды
Федеральное агентство новостей  / 

Нижний Новгород, 17 октября. В городе Лысково Нижегородской области течет непригодная для питья и водных процедур вода. Об этом ФАН рассказал местный житель Денис.

По словам молодого человека, проблемы с напором воды постоянно преследуют горожан. Поэтому во время ремонтных работ в своем доме Денис установил насос повышенного давления без фильтра. На удивление хозяина жилья, прибор быстро пришел в негодность. Вскрыв устройство, он увидел толстый слой схожего с мазутом черного налета.

«Три месяца назад я купил новый насос с фильтрующей системой. За это время пришлось поменять три фильтра, они были примерно такими же, но вот последний навел страх. Вчера сказал родителям, которые живут рядом и пользуются этой же водой, чтобы они посмотрели свой фильтр. И у них то же самое. На неделе планирую сдать это черное вещество на анализ в санэпидемстанцию», — поделился Денис.

Молодой человек предполагает, что дело в старом оборудовании, которое очищает воду. Однако в самой фильтрации он уже не уверен. А вот контроль качества воды в Лысково, согласно его высказанному мнению, и вовсе под сомнением.

Ранее ФАН писал о деятельности водоканала в городе Рузаевка Республики Мордовия. Предприятие работает без лицензии на добычу природных ресурсов.

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