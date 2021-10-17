Ночной пожар уничтожил поле и свалку в Нижегородской области

Нижний Новгород, 17 октября. Жители поселка Новинки Нижегородской области стали свидетелями жуткого ночного пожара. Кадрами с места инцидента они поделились в паблике «Поселок Новинки» в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщили ФАН в региональном МЧС, огонь уничтожил траву и местную свалку. Пожар ликвидирован, жизни и здоровью селян ничто не угрожает.

Сами жители поселка предположили, что причиной возгорания мог стать только человеческий фактор. Более того, по их мнению, близ улицы Солнечной кто-то намеренно поджег траву.

Ранее ФАН писал, что нижегородец обварился в яме с кипятком. Мужчина шел к своему автомобилю и внезапно провалился в яму с горячей водой.