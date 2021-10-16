Нижегородский бизнесмен скрыл от налоговой 51 миллион рублей

Нижний Новгород, 16 октября. Предприниматель из Нижегородской области ответит перед судом за обман налоговой службы. Благодаря хитроумному плану он не внес в казну 51 миллион рублей.

Свои злодеяния бизнесмен совершил с 2016 по 2018 годы, когда возглавлял две компании. Чтобы не лишаться части прибыли, мужчина применил упрощенную систему налогообложения. Для этого он свой доход разделил между организациями только «на бумаге».

«Таким способом обвиняемый уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму свыше 51 млн рублей», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Теперь за нежелание делиться с государством бизнесмену придется отвечать перед законом. Дело о крупном обмане заслушает Советский районный суд Нижнего Новгорода.

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