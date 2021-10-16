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«Аленку переплюнули»: жителей Нижегородской области напугал памятник молодоженам

  /   Обновлено: 16 октября 2021 13:41
Общество
«Аленку переплюнули»: жителей Нижегородской области напугал памятник молодоженам
Федеральное агентство новостей  /  Алекандр Тягин

Нижний Новгород, 16 октября. Памятник молодоженам у ЗАГСа города Павлово Нижегородской области вызвал неоднозначные эмоции у местных жителей. Скульптурную композицию горожане обсудили в паблике «Подслушано в Павлове» в соцсети «ВКонтакте».

«Эти уродцы уже несколько месяцев людей пугают. Я давно по ним вопрос поднимал и в администрацию письмо направлял. Но чувства прекрасного нашим чиновникам явно не хватает. По-моему, они даже воронежскую Аленку переплюнули», — написал Максим Р.

Пользователи предположили, что работу могли «сваять» пятиклассники на уроках труда. Нашлись и такие комментаторы, которые уловили сходство невесты с известной телеведущей Юлией Барановской.

Федеральное агентство новостей / Алекандр Тягин

Федеральное агентство новостей / Алекандр Тягин

Как рассказал ФАН автор фотографий Александр Тягин, странный памятник он увидел впервые. Однако плод труда неизвестного скульптора вызвал не восхищение, а неприятное чувство стыда.

«Обидно, что такой город как наш, город мастеров, художников и умельцев, мог такое «выкинуть». Просто тот, кто принимал эскиз, отнесся к этому проекту махнув рукой», — поделился своим мнением собеседник.

Ранее ФАН писал о настоящей дровяной печи, которую установили прямо на улице в Нижнем Новгороде. Местные жители раскритиковали конструкцию.

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россия нижегородская область скульптура
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