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Нижегородец обварился в яме с кипятком
Происшествия
Нижегородец обварился в яме с кипятком
 /  СУ СК России по Нижегородской области

Нижний Новгород, 13 октября. Житель областной столицы провалился в яму с кипятком. Мужчина получает лечение в ожоговом центре Приволжского медуниверситета.

Как пояснили в региональном СУ СК, 40-летний нижегородец узнал о коммунальной аварии в Автозаводском районе. Будучи владельцем автомобиля, он поспешил защитить свое транспортное средство и выбрать другое парковочное место. Однако по пути на автостоянку случайно угодил в яму с горячей водой. Из кипящего «колодца» он выбрался без помощи посторонних. Пострадавшего отвезли в ожоговое отделение ПИМУ.

После этого случая Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей».

Ранее ФАН писал о погубившем родную мать жителе Нижегородской области. Мужчина уснул с сигаретой и учинил пожар. Пожилая родительница умерла после отравления продуктами горения.

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россия происшествия нижегородская область
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