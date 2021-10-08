Две женщины отравились угарным газом в Нижегородской области

Нижний Новгород, 8 сентября. Два человека серьезно пострадали, надышавшись угарным газом. Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов города Дзержинск Нижегородской области.

Сообщение о происшествии на пульт дежурного поступило в четверг в 22.07. Как сообщили ФАН в пресс-службе регионального МЧС, угарны газом отравились две женщины 45 и 47 лет. Состояние одной из них врачи оценивают как тяжелое. Источник ядовитого вещества пока спасателям определить не удалось.

Ранее ФАН писал о пожаре на ферме для коров в Нижегородской области. В комплексе содержалось 100 животных.