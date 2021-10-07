Скончалась пострадавшая при взрыве газа в нижегородской многоэтажке

Нижний Новгород, 7 октября. Женщина, которая получила сильные ожоги при взрыве газовоздушной смеси в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде, умерла в больнице.

Врачи Приволжского исследовательского медицинского университета сообщили, что травмы оказались несовместимые с жизнью. Взрыв газовоздушной смеси произошел 2 октября на девятом этаже многоквартирного дома в Нижнем Новгороде.

В результате ЧП пострадали два человека. Женщина получила ожоги 95% тела, мужчина — 35%. Ударная волна обрушила частично балкон и межтамбурные перекрытия. После инцидента эвакуировали 100 жильцов, которые вернулись в свои квартиры к вечеру в день ЧП.

При этом специалисты исключили утечку газа в квартире, где произошел взрыв. Сообщалось, что там шел ремонт, и все газовые краны были перекрыты. Хлопок произошел в комнате.

Похожий инцидент произошел сегодня в Тбилиси. В одной из квартир взорвался газ, после чего многоэтажку охватил пожар. Пострадал один человек.