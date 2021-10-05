«От медведей не возвращаются»: поисковик Шухрин о нижегородских грибниках

Каждый сезон ягод и грибов добавляет забот волонтерам и спасателям. Только в выходные в нижегородских лесах теряются по 10-15 человек. Заявки о пропаже любителей тихой охоты поступают прямиком к правоохранителям и поисковикам. О диких зверях, обязательном наборе грибника и действиях при потере ориентира ФАН рассказал руководитель поисково-спасательной группы «Волонтер НН» Сергей Шухрин.

— Кого чаще всего вам приходится искать? Какова доля пенсионеров среди пропавших?

— Только в сентябре мы получили 223 заявки. Основная часть пропавших — пожилые люди. Есть и такие, кто и в 80-летнем возрасте уходит в лес и теряется. А вот район зависит от погоды и сезона. Сейчас грибы пошли в северной части региона, поэтому мы ищем пропавших в Городецком и Семеновском районах. На юге региона грибов мало, поэтому оттуда у нас заявки пока не поступали. Если в прошлом году в списке без вести пропавших у нас числились 15 человек, то в этом 4-5.

— Как далеко от нужного места уходят грибники?

— Все зависит от человека. Пенсионерки без компаса обычно уходят на 2-3 километра вглубь леса. А вот есть такая категория — бабушки-рецидивистки — которые могут убежать за 10-15 километров. Мы их по несколько раз возвращаем домой. А на прошлой неделе мужчина на велосипеде уехал за 40 километров.

pixabay.com / TimHill

— Были ли случаи встречи грибника с диким зверем?

— Звери, кончено же, есть, но самый опасный из них медведь. Если кричать громко и стучать палками, он не подойдет. В этом году несчастных случаев после встречи с дикими животными не было, а вот в прошлом двое грибников не вернулись оттуда, где был замечен медведь.

— Сколько дней активных поисков могут дать человеку шансы на жизнь?

— Если сейчас в такую прохладную погоду не сможем его найти за два-три дня, то позже вряд ли будут шансы отыскать живого. Летом 83-летняя женщина провела в лесу почти неделю, но тогда были теплые ночи.

— Как нужно подготовиться к грибнику, чтобы исключить трагедию, ускорить процесс возвращения на случай, если собьется с дороги.

— Во-первых, посмотреть район сбора грибов на карте. Должно быть четкое представление, в какую сторону идти — где находится река, дорога, а где выход из леса. Затем нужно рассказать друзьям и родственникам о месте сбора грибов и предполагаемом времени возвращения, а также подготовить специальный набор. Далее самое главное — яркая одежда, а в идеале светоотражающий жилет водителя. Его видно и с дрона, и на земле. Вот на днях инвалид II группы после инсульта ушел в лес во всем камуфлированном. У нас, волонтеров, появилась идея предложить медикам выдавать всем пациентам после инсульта яркие жилеты, чтобы они не терялись. У нас даже примета есть: если родные говорят, что грибник ушел во всем темном, значит все плохо. Худшего варианта он сам себе и придумать не мог.

vk.com / ПСО «Волонтер НН»

— Набор грибника — это же не только кузовок с ножиком. Что необходимо взять с собой?

— Нужно взять с собой главное средство спасения — заряженный телефон с положительным балансом в пакетик завернуть, желательно с дополнительной батареей или беспроводной зарядкой. Еще кладем с собой маленькую бутылочку воды плюсом к термосу, источник огня — зажигалку или спички — тоже завернуть в целлофан, нужные лекарства, если есть нужда в ежедневном применении, с запасом на два-три дня. Очень полезно будет положить в карман свисток. Ведь голос садится быстро, а свистеть можно долго. Еще нужно обязательно взять фонарик. Сейчас темнеет очень быстро, даже если уже видны огни села или дорога, все равно можно попасть в кусты и что-нибудь себе сломать. Обязательно взять кусок пленки или дождевик. Если пойдет дождь, переохлаждение гарантировано. Мокрый человек даже в +10 градусов ночь может и не пережить. Этот набор нужно брать даже, когда собираетесь «на часик».

— Что нужно делать, если уже заблудился?

— Позвонить по номеру 112 и не уходить с места, так как связь может пропасть, экономить заряд, телефон держать подмышкой, развести костер и ждать помощи. Но если телефон сел до того, как успели сообщить кому-то, надо идти дальше, но не кругами, а постараться найти дорогу, тропинку, линию электропередач. Мы живем не в тайге, рано или поздно они выведут человека к населенному пункту. Еще нужно всегда отвечать шумом на шум. Так можно и зверей отпугнуть, и привлечь внимание спасателей.