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Коровья ферма сгорела в Нижегородской области
Происшествия
Коровья ферма сгорела в Нижегородской области
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Нижний Новгород, 5 октября. Ферма для крупного рогатого скота сгорела в селе Новый мир Нижегородской области. Пожар уничтожил 800 квадратных метров.

Как сообщили в региональном МЧС, коровник на улице Центральной загорелся во вторник в 16:13. Однако работники крестьянско-фермерского хозяйства не допустили гибели животных и позаботились о них еще до приезда огнеборцев. Все 100 буренок спасены и ожидают новые «хоромы» в соседнем комплексе. Причину возгорания устанавливают пожарные.

Коровья ферма сгорела в Нижегородской области
 / Пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Ранее ФАН писал о пожаре в здании общества слепых в городе Семенов Нижегородской области. В МЧС предположили, что его могли поджечь.

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