Пьяный полицейский устроил ДТП и оставил умирать пассажирку в Нижегородской области

Нижний Новгород, 5 октября. Нетрезвый участковой из Нижегородской области учинил смертельную аварию и сбежал. В искореженном автомобиле он оставил свою 30-летнюю пассажирку.

По информации СУ СК по Нижегородской области, трагедия произошла в Арзамасском районе. Мужчина, будучи за рулем Renaultr в нетрезвом состоянии, не смог удержать дистанцию и врезался в прицеп трактора.

Во время удара серьезные травмы получила пассажирка пьяного полицейского. Однако виновник ДТП вместо звонка в службу спасения предпочел сбежать с места аварии. Жизнь женщины оборвалась в местной больнице.

«Фигурант задержан, из органов МВД он уволен. Вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемый признал», — сообщили в Следственном управлении.

Ранее ФАН писал о злодеяниях другого нижегородской участкового. Мужчина входил в банду «черных риэлторов» и обманул земляков на 13,5 млн рублей.