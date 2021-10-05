Пьяный полицейский устроил ДТП и оставил умирать пассажирку в Нижегородской области

Нижний Новгород, 5 октября. Нетрезвый участковой из Нижегородской области учинил смертельную аварию и сбежал. В искореженном автомобиле он оставил свою 30-летнюю пассажирку.
По информации СУ СК по Нижегородской области, трагедия произошла в Арзамасском районе. Мужчина, будучи за рулем Renaultr в нетрезвом состоянии, не смог удержать дистанцию и врезался в прицеп трактора.
Во время удара серьезные травмы получила пассажирка пьяного полицейского. Однако виновник ДТП вместо звонка в службу спасения предпочел сбежать с места аварии. Жизнь женщины оборвалась в местной больнице.
«Фигурант задержан, из органов МВД он уволен. Вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемый признал», — сообщили в Следственном управлении.
Ранее ФАН писал о злодеяниях другого нижегородской участкового. Мужчина входил в банду «черных риэлторов» и обманул земляков на 13,5 млн рублей.