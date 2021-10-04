Бывший полицейский обманул нижегородцев на 13,5 млн рублей

Нижний Новгород, 4 октября. Перед судом предстанет нижегородский участковый. Экс-полицейский в составе банды «черных риэлторов» обманул горожан на 13,5 миллиона рублей.

Как сообщили в региональном СУ СК, шесть лет назад мужчина стал частью команды «специалистов» по недвижимости. В банде был один риэлтор и несколько преступников со стажем. Аферисты обманом завладевали жильем одиноких и умерших нижегородцев, а после находили покупателей. Таким образом они оформили на себя и продали восемь квартир на 13,5 миллиона рублей. Полицейский был отстранен от должности, вскоре он предстанет перед судом.

«Уголовное дело в отношении троих участников организованной группы уже рассматривается в суде, уголовное дело в отношении риэлтора находится на завершающей стадии расследования, а организатор преступной группы объявлен в федеральный розыск», — сообщили в ведомстве.

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