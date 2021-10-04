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Опасный вирус найден в нижегородской свинине
Общество
Опасный вирус найден в нижегородской свинине
pixabay.com  /  RitaE

Нижний Новгород, 4 октября. Зараженную африканской чумой свинину обнаружили сотрудники Россельхознадзора в Нижегородской области. Продукцию производил Кстовский мясокомбинат. Вирус выявлен в замороженном свином окороке.

Партия с зараженным АЧС мясом поступила на прилавки костромских магазинов. По информации ведомства, опасный продукт может быть и в самой Нижегородской области.

«Указом Губернатора Нижегородской области установлен карантин по африканской чуме свиней на территории ООО "Кстовский мясокомбинат" Кстовского муниципального района с 30 сентября 2021 года до особого распоряжения», — сообщили в Россельхознадзоре по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Ветеринарная служба уже приступила к поиску источников поступления продукции с АЧС.

Ранее ФАН писал о выявлении африканской чумы свиней в Белогородской области. Зараженное животное обитало на территории одного из предприятий.           

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россия нижегородская область ачс
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