Опасный вирус найден в нижегородской свинине

Нижний Новгород, 4 октября. Зараженную африканской чумой свинину обнаружили сотрудники Россельхознадзора в Нижегородской области. Продукцию производил Кстовский мясокомбинат. Вирус выявлен в замороженном свином окороке.

Партия с зараженным АЧС мясом поступила на прилавки костромских магазинов. По информации ведомства, опасный продукт может быть и в самой Нижегородской области.

«Указом Губернатора Нижегородской области установлен карантин по африканской чуме свиней на территории ООО "Кстовский мясокомбинат" Кстовского муниципального района с 30 сентября 2021 года до особого распоряжения», — сообщили в Россельхознадзоре по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Ветеринарная служба уже приступила к поиску источников поступления продукции с АЧС.

Ранее ФАН писал о выявлении африканской чумы свиней в Белогородской области. Зараженное животное обитало на территории одного из предприятий.