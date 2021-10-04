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Нижегородец до смерти забил казаном соседа-курильщика
Происшествия
Нижегородец до смерти забил казаном соседа-курильщика
pixabay.com  /  cdz

Нижний Новгород, 4 октября. Жителя Дальнеконстантиновского района Нижегородской области сосед до смерти избил казаном. Поводом для скандала с рукоприкладством стала вредная привычка погибшего.

Как сообщили в региональном СУ СК, 60-летний мужчина из деревни Борцово сильно повздорил с односельчанином. Скандалисту был неприятен запах сигаретного дыма в доме, о чем он не раз известил соседа-курильщика. Однако требование прекратить «смолить» так и не было услышано. Тогда подозреваемый схватил казан и избил им 43-летнего упрямца.

Осознав содеянное, он сам вызвал скорую помощь, а после сознался во всем стражам порядка. Спасти жизнь избитого мужчины медикам не удалось.

Ранее ФАН писал, что житель Нижегородской области зарезал брата близнеца. Безработные родственники дошли до поножовщины после ссоры на тему значимости вклада каждого в семейный бюджет.

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россия происшествия нижегородская область
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