Нижегородец до смерти забил казаном соседа-курильщика

Нижний Новгород, 4 октября. Жителя Дальнеконстантиновского района Нижегородской области сосед до смерти избил казаном. Поводом для скандала с рукоприкладством стала вредная привычка погибшего.

Как сообщили в региональном СУ СК, 60-летний мужчина из деревни Борцово сильно повздорил с односельчанином. Скандалисту был неприятен запах сигаретного дыма в доме, о чем он не раз известил соседа-курильщика. Однако требование прекратить «смолить» так и не было услышано. Тогда подозреваемый схватил казан и избил им 43-летнего упрямца.

Осознав содеянное, он сам вызвал скорую помощь, а после сознался во всем стражам порядка. Спасти жизнь избитого мужчины медикам не удалось.

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