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Тело рыбака выловили из Оки в Нижегородской области
Происшествия
Тело рыбака выловили из Оки в Нижегородской области
39.mchs.gov.ru  /  пресс-служба МЧС России по Калининградской области

Нижний Новгород, 4 октября. Труп мужчины обнаружили в реке Ока в Нижегородской области. О происшествии сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

По информации ведомства, трагедия произошла в Павловском районе. Погибшего в воде нашли и вытащили на сушу жители села Вареж. Имя и возраст утопленника, а также причину смерти устанавливают правоохранители.

Среди многочисленных версий — высокая вероятность гибели из-за несоблюдения правил безопасности пребывания на водоемах. Судя по всему, мужчина ловил рыбу и оказался в воде после того, как его лодка перевернулась.

Ранее ФАН писал, что пожилой житель Самары утонул в реке. 84-летний пенсионер ловил рыбу на резиновой лодке.

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