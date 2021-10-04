Тело рыбака выловили из Оки в Нижегородской области

Нижний Новгород, 4 октября. Труп мужчины обнаружили в реке Ока в Нижегородской области. О происшествии сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

По информации ведомства, трагедия произошла в Павловском районе. Погибшего в воде нашли и вытащили на сушу жители села Вареж. Имя и возраст утопленника, а также причину смерти устанавливают правоохранители.

Среди многочисленных версий — высокая вероятность гибели из-за несоблюдения правил безопасности пребывания на водоемах. Судя по всему, мужчина ловил рыбу и оказался в воде после того, как его лодка перевернулась.

Ранее ФАН писал, что пожилой житель Самары утонул в реке. 84-летний пенсионер ловил рыбу на резиновой лодке.