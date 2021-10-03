ДТП в Нижнем Новгороде унесло жизнь одного человека

Нижний Новгород, 3 октября. Дорожно-транспортное происшествие в Нижнем Новгороде стало причиной смерти одного человека, сообщает региональное ГУ МЧС.

По информации от ведомства, трагедия случилась в Канавинском районе города 3 октября. Сообщение о столкновении поступило в Центр управления в кризисных ситуациях. Кроме одного погибшего, известно о четырех пострадавших. Среди участников происшествия детей не было. Более точная информация на данный момент неизвестна.

Еще одно ДТП произошло недавно в Саратовской области. В Балашовском районе города случилось столкновение двух иномарок. Среди погибших два человека, один пострадал.