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ДТП в Нижнем Новгороде унесло жизнь одного человека
Происшествия
ДТП в Нижнем Новгороде унесло жизнь одного человека
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Нижний Новгород, 3 октября. Дорожно-транспортное происшествие в Нижнем Новгороде стало причиной смерти одного человека, сообщает региональное ГУ МЧС.

По информации от ведомства, трагедия случилась в Канавинском районе города 3 октября. Сообщение о столкновении поступило в Центр управления в кризисных ситуациях. Кроме одного погибшего, известно о четырех пострадавших. Среди участников происшествия детей не было. Более точная информация на данный момент неизвестна.

Еще одно ДТП произошло недавно в Саратовской области. В Балашовском районе города случилось столкновение двух иномарок. Среди погибших два человека, один пострадал.

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