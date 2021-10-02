Два человека пострадали в результате взрыва газа в многоквартирном доме Нижнего Новгорода

Нижний Новгород, 2 октября. Взрыв газа прогремел в многоквартирном жилом доме в Нижнем Новгороде на улице Гайдара.

В результате взрыва газовоздушной смеси пострадали два человека. Из дома эвакуированы сто человек. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС.

«Предварительно, произошел хлопок газовоздушной смеси, пострадали два человека», — рассказали в пресс-службе.

По предварительным данным, в результате произошедшего частично обрушились балкон и межтамбурные перекрытия. Возгорания не было, заявили в ведомстве. На место взрыва приехали 75 человек и 24 единицы техники.

Ранее взрыв газа произошел в частном доме в Махачкале. В результате происшествия пострадали пять человек, в числе которых и дети. Сообщение об инциденте поступило в 04:30. Происшествие случилось в поселке Новый Хушет на улице Кайтуева. Спасатели по прибытию на место происшествия установили, что случился взрыв газа на территории пристройки к частному жилому дому.