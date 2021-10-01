Глава нижегородского минздрава рассказал о новом признаке COVID-19

Нижний Новгород, 1 октября. Дельта-штамм COVID-19 чаще всего сопровождает насморк. Подобными выводами в своем Instagram поделился заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

«Если вы чувствуете у себя первые признаки насморка, останьтесь дома. При вынужденном выходе за пределы жилища обязательно надевайте гигиеническую маску», — написал чиновник.

instagram.com / @melikdavidmsk

Также Давид Мелик-Гусейнов призвал педагогическое сообщество отказаться от празднования Дня учителя. Под запретом концерты и банкеты в ресторанах.

«В прошлом году в одной районной школе все учителя заболели после праздника в кафе», — напомнил глава минздрава.

Ранее ФАН писал о росте числа тяжелых пациентов с коронавирусом в Нижегородской области. Власти заявили, что количество больных на ИВЛ продолжает стремительно расти.