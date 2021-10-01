Нижегородец зарезал брата-близнеца при матери

Нижний Новгород, 1 октября. В областном центре трагедией закончился скандал двух братьев-близнецов. Один из родственников зарезал другого.

По информации СУ СК по Нижегородской области, 28 летние жители Канавинского района учинили скандал в своем доме. Причиной для взаимных оскорблений стало обсуждение финансового положения семьи. Каждый из братьев «тянул одеяло на себя», пытаясь доказать значимость своего участия в пополнении бюджета. Один из мужчин не смог справиться с гневом и пырнул ножом родственника.

«Их мать вызвала скорую медицинскую помощь и сотрудников правоохранительных органов. Прибывшим медикам осталось только констатировать смерть потерпевшего, а сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали гражданина до прибытия следователей СК», — сообщили в ведомстве.

Сам злодей признался в убийстве родного брата. К слову, близнецы не утруждали себя зарабатыванием денег, оба делили жилплощадь с матерью.

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