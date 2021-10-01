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Нижегородских водителей предупредили о выбегающих на дорогу лосях
Общество
Нижегородских водителей предупредили о выбегающих на дорогу лосях
pixabay.com  / 

Нижний Новгород, 1 октября. Жителей Нижегородской области предупредили о начале гона у лосей. Животные внезапно выбегают на оживленную трассу, рискуя устроить ДТП.

Как рассказал ФАН в пресс-секретарь УГИБДД по Нижегородской области Алексей Еремеев, за девять месяцев 2021 года лоси «учинили» аварии целых три раза. Последний случай произошел в ночь на 18 сентября. После столкновения вазовской «четырнадцатой» с крупным животным погиб водитель.

«Основная причина — в превышении скорости водителями и не соблюдении ими требований дорожных знаков, в том числе знак "Дикие животные". Он действует с места его установки до 300 метров», — пояснил собеседник.

По словам Алексея, знаки ставят там, где зафиксированы перегоны диких животных: лосей, кабанов, зайцев. Это их тропа и менять свою привычку из-за человека они не намерены.

«Водитель обязан снижать скорость и следить за состоянием фар. При выезде из населенных пунктов, нужно быть внимательнее, ведь зверь может выбежать вне зоны действия знака. Необходимо быть начеку и в самих населенных пунктах, где на дорогу могут выйти коровы. Если водитель сбивает животное в зоне действия знаков "Перегон скота" и "Дикие животные", то он несет административную ответственность за сбитое животное», — рассказал собеседник.

Ранее ФАН писал о ДТП в Нижегородской области. Женщину пешехода сбили насмерть прямо на зебре.

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россия дтп животные нижегородская область
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