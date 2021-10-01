Жители нижегородского села спасли скитавшегося четыре дня по лесу грибника

Чкаловск, 1 октября. Пожилой мужчина ушел из деревни Большое Якунино в Нижегородской области в лес за грибами и заблудился. Информация об инциденте поступила в отдел полиции.

Пенсионер около четырех дней скитался по лесу. На третьи сутки пропажи 63-летнего мужчины правоохранители и местные жители отправились на его поиски.

Грибник был обнаружен в лесном массиве вблизи села Соломаты. Мужчина получил сильное переохлаждение и ссадины. С травмами его госпитализировали в ЦРБ города Чкаловск.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» нашли живыми пожилых женщин, которые в четверг ушли в лес в Балашихе и пропали, сообщало издание URA.RU. Специалисты расклеивали на улицах ориентировки и распространяли информацию в социальных сетях.