Я живу, пока двигаюсь: «хрустальная» россиянка о своей победе в конкурсе красоты в ДНР

Нижний Новгород, 1 октября. Жительница Нижегородской области Анна Голованова завоевала титул «Особая красавица». Конкурс для девушек с инвалидностью проходил в Донецке в конце сентября.

Адреналин, что дает конкурс красоты, Анна Голованова из Дзержинска помнит еще с прошлогоднего состязания. Девушка не раз рассказывала о себе перед публикой, демонстрировала способности и даже соревновалась в силе и ловкости.

«Когда мне прислали ссылку для принятия участия в конкурсе, я сразу же отправила заявку. Думала, если пройду — хорошо, если нет — и ладно, не расстроюсь. Готовила творческий номер про ярмарку с привлечением зрителей. Я горела песней. Но с первой репетиции вышла со слезами, так как у меня ничего не получалось, но позже взяла себя в руки», — поделилась с ФАН Анна Голованова.

vk.com / Анна Голованов

В пути девушку тревожили мысли о духе соперничества в закулисье. На ее удивление, конкурентки оказались открытыми и приветливыми. Вдохновение дзержинки подхватили и зрители, они легко включались в игру и придавали уверенности конкурсантке. По итогам всех состязаний первое место поделили Анна Голованова и Василиса Друнгис из Донецка.

«Я получила эмоции, которых так не хватало. Как говорит мой коллега — "не прыгай, понравится". Это то же самое. После выступления меня пригласили на урок вокала. Сегодня поеду на пробы. Мой дебют в пении состоялся в Донецке. Я поняла, что могу не просто заниматься спортом и участвовать в конкурсе красоты, но и заниматься творчеством», — продолжила Анна.

vk.com / Анна Голованов

Девушка пробует силы в разных видах спорта. Чаще всего выступает в составе своей команды на соревнованиях по бочча. Одна из побед, которой она гордится, досталась в Армении.

«Я — капитан команды, в которую входят Евгений Абрамов и Сергей Лебедев. Наши кубки и медали уже не помещаются в отведенный для них угол. Теперь придется искать другое место. Еще я в этом году заняла первое место по фигурному вождению на электроколясках и лазерному биатлону», — поделилась спортсменка.

Анна признается, что хочет проявить себя и в других направлениях. Но проблемы со здоровьем диктуют свои условия. Она с рождения живет с диагнозом несовершенный остеогенез. «Хрустальная» девушка пережила 183 перелома, однако унывать и злиться на судьбу за жизнь в коляске — не ее выбор.

vk.com / Анна Голованов

«Когда объявляли всеобщую самоизоляцию, думала, что с ума сойду. Я не хочу сидеть сложа руки. И не понимаю тех, кто, имея возможность действовать, сидит сутками дома. Мне нравится получать эмоции и заражать ими других. Я живу, пока двигаюсь», — заключила Анна.

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